Eswatini-Sénégal : Triplé de Famara Diédhiou

Dimanche 17 Novembre 2019

Famara Diédhiou aura été l'homme du match Eswatini/Sénégal, dans tous les sens. Après avoir raté un pénalty à la 7ème minute, Diédhiou a mis un triplé en quelques minutes à l'heure de jeu, son premier en équipe nationale.



L'attaquant est à 5 buts en sélection. Sa performance va sans doute mettre la pression sur Mbaye Niang et Mbaye Diagne, deux attaquants qui manquent d'efficacité devant le but.

