Et de 5 en une saison ! On a encore gagné la Coupe- Par Yankhoba Diattara, ancien ministre des Sports Au moment de remettre le drapeau national aux Lionceaux à Toubab Dialaw, pour aller à la conquête du continent dans cette CAN U17 ALGÉRIE 2023, j'avais la forte conviction qu'ils pouvaient le faire.

Et ils l'ont fait en remportant la finale (2-1) face aux Lionceaux de l'Atlas.



Merci et félicitations pour cette autre coupe, qui confirme le leadership de notre football sur le continent.



Félicitations à l'encadrement technique et à la Fédération.



Mention spéciale au Chef de l'Etat @Macky_Sall et au Pm @Amadou_ba_



