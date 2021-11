Etablissements sanitaires: Un management innovant exhorté

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Novembre 2021 à 21:43

Le Chef de l’Etat trouve impératif d’asseoir un management innovant des établissements sanitaires, dans un contexte de montée en puissance du fonctionnement des nouveaux hôpitaux de Touba, Kaffrine, Kédougou et Sédhiou.



A cet égard, le Président de la République demande au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de veiller au fonctionnement adéquat des nouveaux hôpitaux récemment inaugurés, en mettant entièrement en place les personnels recrutés et affectés dans ces établissements sanitaires, dont les services, espaces et équipements doivent être particulièrement entretenus, selon un nouveau cahier des charges, conforme à leur standard de modernité.



