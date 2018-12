Etat/Enseignants : Tous les engagements ont été respectés

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Décembre 2018 à 19:25 | | 0 commentaire(s)|

L’Etat a respecté les accords signés avec les syndicats ! C’est le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam qui en donne l’assurance, ce lundi, lors de son face à face avec les députés pour le vote du budget de son ministère. « Tous les engagements du ministère de l’Education nationale ont été à ce jour respectées », a déclaré le ministre répondant aux interpellations des députés.



Poursuivant, il indique que les résultats des programmes et projets mis en œuvre par son ministère ne sont jamais immédiats. « Les efforts déployés maintenant ne seront visibles que bien après. Pour lui, l’impact des politiques que mène son département aujourd’hui se fera sentir au fur et à mesure de l’évolution du système éducatif sénégalais », a déclaré le ministre.



Il a été conforté dans ses explications par le ministre du budget Birima Mangara avec des chiffres à l’appui. Selon lui, le gouvernement du Sénégal a prévu une enveloppe de 50 milliards pour le paiement des rappels. Mieux, il indique que 41,2 milliards de francs CFA ont été payés aux titres des engagements du gouvernement pour le secteur de l’enseignement sans compter les 8 milliards payés aux titres des cotisations sociales.



emedia.sn



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos