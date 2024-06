Etat civil: Les Communes du Sénégal outillées en matériels informatiques. Le ministre de l’urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana a procédé ce vendredi, 7 juin à la remise d’équipements informatiques aux communautés du Sénégal dans le cadre du Programme Nekkal piloté par l’Agence Nationale de l’Etat-civl (ANEC).

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juin 2024 à 20:51 | | 0 commentaire(s)|

D’un coût global de 1,2 milliards de francs CFA, cette importante dotation de matériels acquise avec le soutien de l’Union Européenne (UE) est composée de 1200 ordinateurs, 1000 onduleurs et de 1000 imprimantes.



Auparavant, le Ministre Moussa Bala Fofana a visité dans la matinée, le centre d’indexation de l’Etat-civil situé à Ouest-Foire en compagnie de Aliou Ousmane Sall, Directeur de l’ANEC et des partenaires techniques et financiers du programme Nekkal.



La cérémonie de remise des équipements informatiques s’est déroulée avec la présence de la Représentante de l’Ambassadeur de l’Union Européenne et des maires des communes de: Golf Sud, Kolda, Ranerou Ferlo, Dieuppeul-Derklé et Parcelles-Assainies









