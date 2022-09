État civil et paix en Casamance La Coscpac plaide pour l’enrôlement des «sans-papiers» issus des familles des réfugiés La Coordination sous régionale des organisations de la société civile pour la paix en Casamance (Coscpac) invite l’État à organiser une opération coup de poing pour faciliter l’accès à l’état-civil aux réfugiés sénégalais «sans-papiers» basés en Gambie et en Guinée Bissau. Tribune

Le coordonnateur de la Coscpac, Henry Ndecky, a fait le plaidoyer à l’occasion d’un atelier sous régional d’élaboration du plan stratégique financier de son organisation pour les cinq prochaines années, les 20 et 21 septembre à Kolda, en présence des acteurs de la société civile gambienne et bissau-guinéenne.



Au sujet de cette question préoccupante pour la Coscpac, M. Ndecky n’a pas manqué de souligner le cas d’une jeune fille, âgée de 35 ans aujourd’hui, qui n’a aucun papier.



Conséquence, «elle n’est ni gambienne, ni guinéenne, ni sénégalaise», a-t-il poursuivi. Avant d’insister, pour le déplorer, sur «la situation de ces enfants sans papiers issus des familles des réfugiés» qui, ditil, sont légion dans les pays voisins. Puisque certains d’entre eux ont été rencontrés par les membres des missions que la Coscpac a envoyées auprès de ces familles dans le cadre de l’élaboration de la feuille de route pour le retour définitif de la paix.



Pour Henry Necky, on doit tout faire pour que ces enfants victimes du conflit en Casamance puissent être enregistrés à l’état-civil, afin qu’ils puissent exister juridiquement et obtenir la nationalité sénégalaise.

Tribune



