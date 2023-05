Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Etat d’avancement des travaux de réhabilitation de la route Mékhé-Pékesse-Thilmakha: Les travaux exécutés dans le respect des délais et normes de sécurité Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2023 à 16:04 | | 0 commentaire(s)| Huit mois après le lancement des travaux de réhabilitation de la route Mékhé - Pékesse – Thilmakha dans le cadre du Programme Spécial de Désenclavement (PSD), force est de constater que l’état d’avancement est satisfaisant. Exécuté dans les délais, le chantier est entouré de toutes les garanties sécuritaires pour éviter les accidents.

Les travaux de réhabilitation de la route Mékhé – Pékesse – Thilmakha, d’un linéaire d’environ 42 km ont été confiés à l’entreprise SOTRACOM pour un montant de 11 886 527 261 HT et un délai contractuel de 20 mois. Il convient de souligner que la mise en œuvre a démarré de manière effective le 13 septembre 2022, à huit mois. Les services techniques de l’AGEROUTE révèlent que « Les travaux sont à un état d’avancement physique de 10% en fin mai 2023.



Mieux, « l’entreprise a mobilisé tous les moyens matériels et humains en vue de réaliser les travaux dans les délais contractuels ».



Au plan sécuritaire, des mesures ont été prises dans le respect des normes. « Du point de vue pratique, il est procédé à la mise en place de ralentisseurs et à l’arrosage systématique de toutes les traversées d’agglomérations en vue d’atténuer au maximum les effets négatifs engendrés par les travaux, explique la même source qui ajoute, qu’à l’heure actuelle, aucun accident n’a été enregistré sur le linéaire sur lequel les travaux sont en cours.



Même s’il faut les déplorer, il convient de préciser que « les accidents enregistrés sur cet axe le sont en dehors des zones d’intervention des travaux et sont dus à des excès de vitesse sur une section de route actuellement en mauvaise état ». Nonobstant la mise en place des moyens matériels et humains, toutes les dispositions seront prises en rapport avec les autorités administratives et locales en vue de l’accélération des travaux.







Accueil Envoyer à un ami Partager