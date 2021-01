État d’urgence: Macky Sall va corser les restrictions Le chef de l'État, Macky Sall, va s’adresser aujourd’hui, aux Sénégalais, pour leur présenter un nouveau tour de vis dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19.



Selon "L'Observateur" qui ébruite la nouvelle dans sa livraison du jour, on s'achemine vers un durcissement et la généralisation des mesures restrictives.



D'après les informations du journal, les nouvelles mesures pourraient présager du confinement des autres régions.



Dans la région de Diourbel, le district sanitaire de Touba est classé 5e district le plus touché après ceux de Dakar et celui de Thiès.



Un infectiologue, Pr. Noël Magloire Manga, enseignant à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, recommande de " relever l'heure du couvre-feu de 18h à 5h du matin les week-ends ".



D'ailleurs, une réunion du Comité national de gestion des épidémies (CNGE) et une saisine de l'Assemblée nationale sont prévues, ce lundi.



