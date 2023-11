Etat de santé préoccupant : Pape Abdoulaye Touré admis aux urgences à Hôpital Principal L'état de santé de Pape Abdoulaye Touré devient de plus en plus fragile suite à sa grève de la faim. C’est l’info partagée par NdarInfo qui ajoute que le détenu a été admis aux urgences de l'hôpital Principal de Dakar.

« Pape Abdoulaye Touré est désormais en observation au service des urgences de l'HPD et ne peut pas recevoir de visite pour le moment. Bouquet de cœurs pour lui » a été le message de son avocat..





« Que les prières fusent pour ce garçon pétri de qualités", a écrit Me Khoureychi Bâ toujours sur sa page Facebook.



