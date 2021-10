Etats-Unis - Chine – Canada : Ces convoitises autour du site de l’hôtel des Almadies ! La surface foncière qui abrite une partie de l’hôtel des Almadies, très cotée du fait de son emplacement stratégique, intéresse bien de richissimes Etats. Le site, sur 16 hectares, contigu au siège de l’ambassade des Etats- Unis, vers la Pointe des Almadies, aiguise l’appétit des Chinois qui ont pris langue, nous souffle-t-on, avec le milliardaire sénégalo-ivoirien Amadou Loum Diagne. S Enquête

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Octobre 2021 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

Ce dernier avait acquis un financement de 64 millions de dollars auprès de l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC), le fonds gouvernemental américain pour le financement du secteur privé, pour faire du site (acquis auprès du célèbre Club Med) un Sheraton 5 étoiles pour près de 130 millions de dollars.



Selon nos sources, sur les 16 hectares disponibles, les Chinois ont fini d’acquérir près de 10 000 mètres carrés sur le périmètre qui jouxte l’ambassade des Etats-Unis. L’opération ne date d’ailleurs pas d’aujourd’hui, puisque ficelée, nous dit-on, depuis plus d’un an.



Le Dragon chinois réussira-t-il à cohabiter avec l’Aigle américain ?



Certaines de nos sources évoquent des aspects géostratégiques, car il est difficile de croire que l’ambassade des Etats-Unis acceptera la présence d’un pays concurrent dans son antre. Mais, nous soufflet-on, un périmètre sécuritaire intéressant (30 mètres environ), permet de laisser à bonne distance certaines oreilles indiscrètes.



Et il ne s’agit pas d’ériger la nouvelle ambassade de Chine, comme une certaine rumeur dans certains milieux de Dakar l’ont évoqué, mais plutôt un projet immobilier de luxe. Mieux, si l’Etat du Sénégal a béni le projet avec la Direction de l’urbanisme, c’est que sans doute il ne pose pas de problèmes majeurs. Il faut savoir que le Dragon chinois qui s’intéresse au foncier, mais dans la plus grande discrétion, achète à tout-va des terres, loin de certains regards qui ne surveillent que la France.



Mais enfin…

Les Chinois ne sont d’ailleurs pas les seuls dans la place, puisque nos sources assurent que les Canadiens aussi ont fini de boucler l’opération d’achat de 4 000 mètres carrés dans la même zone. Cette fois, il pourrait bien s’agir de l’érection de la prochaine ambassade du Canada au Sénégal. Une cohabitation qui ne devrait poser aucun problème, du fait des convergences d’intérêts stratégiques entre Washington et Ottawa.



En tout cas, revoilà le milliardaire Amadou Loum Diagne au coeur de tous intérêts. Ce natif de Côte d’Ivoire est connu pour être d’une grande finesse en affaires. Lui qui a réussi à revenir dans les grâces du pouvoir, malgré les nombreuses affaires foncières qui le liaient à l’ancien président Me Abdoulaye Wade.



Une affaire à suivre !

Enquete



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos