Etats-Unis: Farba Ngom et Gaston Mbengue invités à comparaître devant le Juge Le député Farba Ngom et le promoteur de lutte Gaston Mbengue sont visés par une plainte. Les deux personnes précitées ont qualifié« d’affront » l’accueil du Président de la République, Macky Sall lors de sa dernière visite aux Etats Unis. Et, acuse-t-on, ils ont agressé les militants hostiles à l’accueil de Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Septembre 2022 à 18:50 | | 0 commentaire(s)|

Le député Farba Ngom et le promoteur de lutte Gaston Mbengue sont invités à comparaître devant le juge de New-York dans 21 jours. « Sinon, ajoute la source qui cite le tribunal du District de New-York, le procès se tiendra sans eux avec toutes les conséquences que cela engendrait », révèle Ayache Bielsa.



A retenir, les incidents ont eu lieu lors du séjour du président Macky all à New-York pour les besoins de l’Assemblée générale des Nations Unies. Gaston Mbengue, Farba NGOM, Alassane Gassama etc, ont agressé des Sénégalais résidants au pays de l’Oncle Sam, dont un certain Alassane Sall. Ce dernier a saisi le Procureur du District Sud de New-York pour les motifs d’agression contre sa personne avec force détails sur l’implication des personnes citées.



Le Procureur du District Sud a donné suite à la saisine du sieur Alassane Sall et si la Justice américaine condamne les mis en cause pour cette agression, il est évident qu’un mandat d’arrêt international pourrait être délivré contre les supposés mis en cause



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook