Etats-Unis : Joe Biden renonce à se présenter à l’élection présidentielle américaine et soutient Kamala Harris Même si elle apparaissait comme de plus en plus probable, l'annonce de Joe Biden de suspendre sa campagne pour sa réélection a stupéfié les États-Unis. Sa décision de l'annoncer par courrier a aussi alimenté des questions sur l'état physique du président. Biden est isolé dans sa résidence balnéaire de Rehobot Beach, dans le Delaware, au bord de l'Atlantique, depuis qu'il a été diagnostiqué positif au virus du Covid vendredi dernier.

Il n'est pas apparu en public depuis sa descente de l'avion présidentiel, sur la base d'Andover. Ce soir-là, le président américain avait eu de la peine à descendre la passerelle de l'appareil, s'arrêtant toutes les deux marches, l'air désorienté. Un agent du Service secret avait dû l'aider à s'asseoir dans la limousine présidentielle.



Après son débat catastrophique face à Trump le 27 juin dernier, Biden était apparu publiquement peu après l'émission, même si c'était dans un cadre très préparé. Il n'avait en revanche donné une conférence de presse sans téléprompteur que deux semaines plus tard, à la fin de la conférence de l'Otan.



Dimanche, des élus républicains ont aussitôt réagi à l'annonce de Biden pour demander sa démission immédiate.



«Si Joe Biden n'est pas apte à se présenter à l'élection présidentielle, il n'est pas apte à exercer la fonction de président», a déclaré Mike Johnson, président de la Chambre des représentants dans un communiqué.

«Il doit démissionner immédiatement. Le 5 novembre n'arrivera jamais assez vite».



Elise Stefanik, autre dirigeante républicaine à la Chambre a ajouté : «Si Joe Biden ne peut pas se représenter, il est incapable et inapte à exercer les fonctions de président des États-Unis. Il doit immédiatement démissionner».



Source .lefigaro.fr



