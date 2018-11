Etats-Unis: Les choses se corsent dans l’affaire Gadio et Ho

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Novembre 2018

Ce 26 novembre 2018, Patick Ho, l’ex-coinculpé de Cheikh Tidiane Gadio sera jugé par un tribunal de Manhattan (Etats Unis). Libération rappelle qu’une audience préliminaire s’est tenue en début de semaine, au cours de laquelle, les procureurs ont obtenu l’autorisation du juge de faire témoigner Cheikh Tidiane Gadio.



L’ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a décidé de collaborer avec la justice américaine en contre-partie de l’anbandon des poursuites contre lui. Il va s’expliquer sur le « cadeau de 2 millions de dollars » que Ho aurait offert à Idriss Deby.



Par ailleurs, le juge a aussi autorisé au ministère de la Justice de verser dans le dossier les nouveaux éléments relatif à un trafic d’armes impliquant Patrick Ho et des pays sous embargo comme l’Iran ou la Libye.

