Etats-Unis : Macky Sall fait un don de 60 millions FCfa à l'ONG Mercy Ships

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2019

En marge de son séjour aux Etats-Unis dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Onu, le président de la République Macky Sall a participé à une soirée de donation de l'ONG Mercy Ships dont il était le parrain.



Il s’agissait de mobiliser 64 milliards pour la construction d'un second bateau appelé Global Mercy et qui ferait 2 fois l'actuel navire qui est actuellement à Dakar.



Le Président Sall a contribué à hauteur de 60 millions FCfa. Ce que les responsables ont apprécié en saluant le partenariat exceptionnel avec le Sénégal, rapporte la présidence de la République sur sa page Facebook.

