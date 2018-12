États-Unis: Obèse, elle tue son compagnon en s'asseyant sur lui ! Une femme de 44 ans a plaidé coupable lundi pour le meurtre de son compagnon. Obèse, elle s'est assise sur lui. L'homme, qui avait le même âge qu'elle, a suffoqué jusqu'à la mort. Elle encourt jusqu'à 36 ans de prison.







Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Décembre 2018 à 14:26

Windi Thomas, une Américaine de 44 ans, a récemment tué son compagnon, Keeno Butler, en le faisant suffoquer jusqu'à la mort. L'homme, qui avait le même âge qu'elle, est décédé car elle s'est assise sur lui.



La quadragénaire a attaqué son petit ami avec un pied de table puis elle l'a bloqué avec le poids de son corps. Pesant beaucoup moins qu'elle, il n'a pas pu bouger et a vite arrêté de respirer.



Obèse, elle pèse plus de 133 kilos. Lui dépassait à peine les 57 kilos au moment du meurtre.



Lundi 3 décembre, devant le tribunal d'Erié en Pennsylvanie (Etats-Unis), Windi Thomas a plaidé coupable de meurtre au troisième degré.



Mais son avocat a avancé la thèse accidentelle, plaidant qu'elle avait beaucoup bu au moment de l'accident et qu'elle n'avait donc pas fait exprès de l'écraser sous son poids.



Mark Del Duca, l'avocat de la prévenue, a d'ailleurs justifié la bonne foi de sa cliente en expliquant qu'elle avait elle-même appelé la police en se rendant compte de ce qu'elle venait de faire.



Mais d'après les faits, Windi Thomas ne s'est pas simplement assise sur son compagnon. Elle l'a violemment frappé avec un pied de table et a aussi tenté de le poignarder. Le corps a été retrouvé avec des plaies aux mains et à la tête.



L'accusée connaîtra le 21 décembre prochain la peine de prison qui lui sera infligée. Elle risque jusqu'à 36 ans de réclusion criminelle, mais pourra n'en effectuer que 18 si elle se comporte bien en détention.











FranceSoir

