Etats-Unis : "Oh my god !", la fusillade dans un lycée de Floride filmée de l'intérieur On entend des coups de feu très rapprochés, caractéristiques d'un semi-automatique et on voit des élèves prostrés sous leur bureau ou allongés en silence, tandis que des hurlements s'élèvent au loin. Pour rappel, cette fusillade est le fait de Nikolas Cruz, un jeune qui avait été renvoyé de l'école et elle a fait 17 morts, le jour de la Saint-Valentin !

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Février 2018 à 22:42 | | 0 commentaire(s)|



