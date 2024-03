Etats-Unis: Trump compte sur un sacre républicain lors du « Super Tuesday » Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2024 à 22:37 | | 0 commentaire(s)|

AFP – Donald Trump veut être intronisé mardi comme le champion incontesté des républicains lors de la grande journée du « Super Tuesday » et enterrer définitivement sa rivale Nikki Haley, avec dans le viseur son match retour face à Joe Biden. Des millions d’Américains sont appelés aux urnes pour désigner leurs prétendants démocrate et républicain […] AFP – Donald Trump veut être intronisé mardi comme le champion incontesté des républicains lors de la grande journée du « Super Tuesday » et enterrer définitivement sa rivale Nikki Haley, avec dans le viseur son match retour face à Joe Biden. Des millions d’Américains sont appelés aux urnes pour désigner leurs prétendants démocrate et républicain à l’élection de novembre. Du Maine à la Californie, du Texas à la Virginie, de l’Alaska à l’Alabama, 15 Etats et un territoire organisent simultanément leurs primaires pour la présidentielle de novembre. Mais cette grande journée électorale a une saveur un peu différente cette année, tant elle paraît dénuée de tout suspense. Côté républicain, seuls deux candidats sont encore en lice et Donald Trump est l’archi favori, renforcé par l’annulation lundi par la Cour suprême d’un jugement du Colorado le déclarant inéligible pour ses actes lors de l’assaut du Capitole en 2021. Côté démocrate, Joe Biden, 81 ans, est candidat à sa réélection et ne fait face à aucune opposition sérieuse.



Source : Source : https://lesoleil.sn/etats-unis-trump-compte-sur-un...

Accueil Envoyer à un ami Partager