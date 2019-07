Etats-Unis: Un Sénégalais arrêté pour vol et recel de véhicules

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2019 à 09:10 | | 0 commentaire(s)|

El Hadji A. Ndiaye, un Sénégalais de 22 ans, a été arrêté aux Etats-Unis, précisément à Evansille dans l’Indiana.



Il a été appréhendé par la police pour vol et recel de véhicules, rapporte le quotidien Libération, qui souligne qu’il a été inculpé et mis en prison.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos