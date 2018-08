Etats-Unis: Un neveu de l’ancien président Senghor, accusé de fraude sur la nationalité

Marco Senghor, fils du diplomate Lat Senghor (Ndlr, frère du défunt président Léopold Sédar Senghor) vit depuis 30 ans à San Francisco où il possède un restaurant, très célèbre dénommé «Bissap Baobab ». Il a été arrêté la semaine pour obtention illégale de la nationalité américaine. On lui reproche d’avoir fait de fausses déclarations dans sa demande de naturalisation en 2009. Il a été libéré plus tard par la justice, qui lui a demandé de rester à sa disposition pour l’enquête en cours, renseigne Les Echos.



Sur sa page facebook, Marco a nié les accusations et plaidé non coupable. « Chers amis de Bissap Baobab, je dois partager avec vous la difficile nouvelle. J’ai été arrêté et accusé d’avoir illégalement obtenu ma citoyenneté dans ce pays. Je vais plaider non coupable et combattre ces accusations », a-t-il publié sur sa page Facebook. « J’ai engagé un avocat pour me représenter et j’ai hâte de comparaître devant le Tribunal », a-t-il ajouté. D’après le journal, son avocat Jeffrey Bornstein a déclaré mercredi que son client avait reçu de mauvais conseils de la part de personnes qui avaient en charge de son dossier de naturalisation. Toutefois, il a assuré qu’il va se battre pour le tirer d’affaire.



Il encoure 10 ans de prison, en plus de son expulsion et la fermeture de son restaurant.