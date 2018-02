Etats-Unis : Un suspect tente de s'immoler dans un train en pleine arrestation (Vidéo)

Les images sont chocs. Le 18 janvier dernier, David M.Ferguson est filmé dans le wagon d’un train à Chicago. L’homme tient dans ses mains un objet suspect non identifié, assis à l’arrière d’une voiture. Les choses dérapent quand le ton monte entre le suspect et un employé de la ligne ferroviaire, les deux hommes commencent alors à se battre quand deux policiers interviennent.





Face à l’agressivité de M. Ferguson, les agents le placent en état d’arrestation. Mais, de façon totalement inattendue, l’arrière du wagon prend feu et des flammes jaillissent de toutes parts, remplissant rapidement le wagon d’une fumée noire.



Par chance, les quatre hommes ont réussi à quitter le train à temps mais l’employé ferroviaire a été emmené à l’hôpital après avoir inhalé de la fumée. David M.Ferguson a par la suite été inculpé pour incendie aggravé et est actuellement détenu à la prison du comté de Cook.