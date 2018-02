Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte États-Unis : elle gagne 560 millions de dollars à la loterie mais en est privée car voulant rester anonyme Rédigé par La rédaction de leral.net le 18 Février 2018 à 15:07 | Lu 794 fois La gagnante d'une loterie américaine ne peut accéder à son gain de 560 millions de dollars -295 913 096 088 680 en Cfa, en raison de son désir de rester anonyme. Elle a décidé de poursuivre en justice l'opérateur de jeux pour ce blocage alors que le règlement de la loterie impose une logique de transparence.

Beaucoup de personnes se sont vraisemblablement déjà posé la question de savoir comment elles gèreraient un énorme gain d’argent.



Aux États-Unis, la gagnante d’un jeu la loterie Powerball a choisi d’assurer ses arrières après avoir remporté, durant le tirage du 7 janvier dernier, la somme faramineuse de 560 millions de dollars (environ 450 millions d’euros).

Cette femme a ainsi souhaité ne pas dévoiler son identité par mesure de précaution relative à sa sécurité. Sauf que le règlement de cette loterie, tel qu’applicable dans le New Hampshire comme dans plusieurs autres États américains, impose une logique de transparence. Cette gagnante ne peut donc récupérer son gain tant qu'elle restera anonyme.

Un gain de 560 millions refusé pour anonymat : le règlement impose la transparence Et cette Américaine ne compte apparemment pas revenir sur sa décision car elle vient d’engager des poursuites contre l’opérateur de jeux. Sa demande a été signée “Jane Doe”, soit le nom donné à des femmes non identifiées.

Dans des propos rapportés traduits par Le Parisien, les avocats de cette gagnante assurent qu’en dévoilant son identité, leur cliente serait alors “la cible de menaces, de violences, de harcèlement”. Suite à une première audience s’étant déroulée plus tôt dans la semaine, la justice pourrait commencer par décider d’accorder le versement du gain à une tierce personne. Sera ensuite étudié le sujet de l’anonymat.

La gagnante ne projetterait pas de prendre sa retraite En attendant que ce dossier trouve sa conclusion, cette gagnante perd quotidiennement 14.000 dollars (11.200 euros) en intérêts. Et si son identité reste pour l’heure inconnue, on sait que cette femme œuvre dans le milieu associatif, qu’elle ne prendrait pas sa retraite si jamais sa cagnotte lui était finalement versée et que, dans ce cas de figure, elle piocherait dans sa nouvelle fortune pour faire un don à une organisation caritative.

On rappelle que dans l'Hexagone, la Française des Jeux ne contraint en rien ses gagnants à se révéler au grand jour.

www.24matins.fr









