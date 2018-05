Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ethan Bramble, l’homme aux 40 opérations et aux 150 tatouages Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Mai 2018 à 14:19 | | 0 commentaire(s)| Ethan Bramble est un adepte de la modification corporelle depuis l’adolescence. Durant ces dernières années, il a subi pas moins de 40 opérations et son corps est recouvert de 150 tatouages. Surprenant, et encore plus compte tenu de son âge. Cet Australien pas tout à fait comme les autres a en effet vingt-et-un ans.



Ethan a donc la vingtaine à peine entamée et il se passionne depuis longtemps pour tout ce qui touche à la modification corporelle.

Il a subi sa première intervention à l’âge de onze ans lorsqu’il s’est fait percer les oreilles en se rendant chez un spécialiste.

Une première intervention à 11 ans L’Australien, originaire de la Nouvelle-Galles-de-Sud, a subi plusieurs modifications dans les années suivantes, mais sa quête effrénée a pris une toute nouvelle tournure à son dix-septième anniversaire. C’est en effet à cette époque qu’il a commencé à s’intéresser aux modifications lourdes.

Ethan est passé plusieurs fois sur le billard afin de modifier son corps.

Après avoir fait couper ses oreilles, il a effectivement demandé à ce que sa langue soit coupée en deux et il a même procédé à l’ablation de son nombril. De toutes ces opérations, les plus délicates ont été celles portant sur sa langue et ses yeux.

Ethan s’est effectivement fait fendre la langue à l’âge de dix-sept ans et il est resté environ cinq jours sans pouvoir manger. Toutefois, de son point de vue, l’opération la plus délicate a été de se faire tatouer ses globes oculaires puisque le moindre mouvement involontaire pouvait provoquer une cécité partielle ou totale.

40 opérations et 150 tatouages différents En parallèle, Ethan est également passé plusieurs fois chez le tatoueur et son corps est ainsi recouvert de 150 tatouages différents. Ces derniers ne se limitent d’ailleurs pas à son torse ou à ses membres et ils recouvrent également une partie de son crâne et de son visage.

Si son look passe difficilement inaperçu, il lui a également ouvert de nombreuses portes et Ethan est ainsi parvenu à fédérer une importante communauté autour de sa personne sur les réseaux sociaux. Il est en effet suivi par un peu plus de cinquante mille personnes sur Instagram et sa page Facebook compte elle aussi plusieurs dizaines de milliers de membres.



















































FredZone





