Etienne Eto'o risque de ne pas participer au mondial des U17: A cause d'un décret présidentiel Le fils de Samuel Eto'o Fils, Etienne Eto'o n'est toujours pas certain de pouvoir participer au Mondial des U17 qui débute le 26 octobre 2019. Un décret présidentiel datant de 2014 interdirait aux expatriés de jouer de jouer pour les sélections des jeunes.

Un décret présidentiel interdirait aux expatriés de jouer pour les sélections des jeunes. Le fils de Samuel se dit portant très engagé et motivé à apporter son soutien technique et son savoir-faire au Cameroun.



Il a pourtant participé au stage de perfectionnement au Cameroun, mais l'entraîneur de la sélection Thomas Libih indique qu'il ne veut pas prendre des risques. Selon notre source, le coach des plus petits est resté ferme sur sa décision: "Je ne suis qu'un petit entraîneur et je ne peux pas outrepasser le décret du chef de l'état", a t-il-ajouté ! Une affaire à suivre...!

