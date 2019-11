Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Eto’o évoque son "histoire sombre" avec Nathalie Koah Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 10:54 | | 0 commentaire(s)| Au cours d’une récente interview baptisée “Samuel Eto’o sans veto” diffusée simultanément sur les chaines de télévision CRTV, STV, VISION 4, le célèbre footballeur camerounais Eto’o fils aujourd’hui à la retraite, a profité de cette occasion pour revenir sur l’un des scandales qui a affecté sa carrière. Un scandale qui avait été révélé au grand jour en 2014. L’ex-pichichi s’est particulièrement exprimé sur sa vie extra-conjugale avec Nathalie Koah.





Qualifié par beaucoup comme un joueur pro-actif qui a toujours défendu son honneur, le quadruple ballon d’or africain n’avait jamais daigné faire la moindre sortie publique à ce sujet. Même quand son ancienne compagne a décrit minutieusement ses préférences sexuelles dans le livre «Revenge Porn», il est resté imperturbable.



Les spéculations sur les raisons de son silence avaient connu une forte expansion au niveau national et international. Mais aujourd’hui l’on sait pourquoi il a opté pour la loi du silence. Samuel eto’o a expliqué : «Je ne parle jamais de cette histoire et je ne le ferais pas aujourd’hui. C’est une histoire sombre de mon passé. Beaucoup de gens ont été blessé par cette histoire. En premier ma famille, mon épouse, ma fille aînée qui était en age de comprendre certaines choses. Je ne rentre pas dans le jeu consistant à savoir qui avait tord ou raison, c’est ouvrir des débats sans fin. Ce sont des choses qui n’existent plus dans ma vie et qui ne reviendront plus dans ma vie. J’ai tiré un trait là dessus», a-t-il confié aux journalistes.

Selon l’ex-barcelonais il avait gardé le silence jusqu’ici pour protéger sa femme Georgette Eto’o qui a été très affectée par cette histoire. «Si j’entre dans ce qui est vrai ou faux, vous serez énormément surpris. Mais mon but ce n’est pas de créer une nouvelle polémique. J’avais décidé de protéger celle que j’avais réellement blessé qui était mon épouse et c’est ce que je continue à faire. Parce que c’est la personne la plus importante. Ceux qui doivent connaître la vérité, la connaissent. Elle a été présentée sous plusieurs formes, je respecte cela. Mais la justice a lu le droit. J’ai essayé de protéger mon épouse autant que je le pouvais. Ce que je n’ai pas réussi à faire avant. C’est le plus important. Je n’ouvre plus de blessures qui se sont cicatrisées», a-t-il conclu









