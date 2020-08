Etonnante Info sur l’accident survenu à la Zac Mbao : le bus en réalité n’est pas d’AFTU, mais faisait dans le faux et usage de faux… Info relayée par votre site leral.net, un violent accident, avec un bus qui s’est renversé, avait fait hier deux morts et plusieurs blessés. Une triste nouvelle, mais l’information qui vient de nous parvenir est tout aussi renversante…

Mardi 4 Août 2020

Info issu de la voix d’un responsable de l’Association de Financement des Transports Urbains, (AFTU), ce bus exerçait en toute illégalité. Presque tous les organes, le bus avait été domicilié à la ligne 51 alors qu’il n’y avait aucune licence ou droit d’y transporter, même si c’est le numéro qui s’affichait devant.



Venu de Kaffrine, il avait infiltré l’Aftu comme un clando, sans licence de transport commun pour exercer à Dakar. Car d’abord solidaires suite à cet accident, après investigations, des responsables de cette association qui est le plus grand réseau de bus au Sénégal ont découvert le faux jeu.



Le propriétaire du bus, faisant dans le faux et usage de faux avait infiltré leur réseau avec son véhicule similaire aux autres pour faire du transport interurbain, sans aucun droit, ni assurance.



La triste vérité a rejailli avec cet accident qui a fait deux morts et plusieurs blessés graves car n’ayant aucun papier le liant à l’Aftu



