Etrange : Un mort « respire » un an après l’exhumation de son cadavre Un fait insolite s’est déroulé dans le village d’Umuoji, Amucha, État d’Imo au Nigéria et a provoqué l’émoi sur les réseaux sociaux, après que les habitants ont exhumé un cadavre et découvert qu’il «respirait» encore et que son corps ne s’était pas décomposé.

Plusieurs attribuent cet incident à la sorcellerie. Les habitants d’Umuoji, d’Amucha, dans l’Etat d’Imo, au Nigéria, ont été laissés sous le choc lorsque le cadavre d’un homme mort a été exhumé et qu’ils ont découvert qu’il « respirait » encore et que son corps n’était pas encore décomposé.

Dans une vidéo devenue virale, on voit une foule rassemblée autour d’un cercueil avec le corps d’un homme mort à l’intérieur. « Il respire, il respire », crie la foule en état de choc.



Selon les commentaires qu’on peut entendre dans la vidéo, l’homme serait mort le 20 novembre 2019 et aurait été enterré le 8 octobre 2020.



On entend une autre voix qui dit que l’homme est mort depuis un an et qu’il a été enterré depuis plus de trois semaines, mais qu’il respire toujours. Une autre voix dans la vidéo s’interpose, disant que l’homme a été enterré depuis presque un an.



« Depuis que je suis né, je n’ai jamais entendu une telle chose, mais maintenant, je l’ai vue de mes deux yeux. Abomination », dit l’homme qui filme l’incident.



Celui-ci explique que le cadavre de l’homme a été exhumé parce que la terre où il a été enterré, appartient à quelqu’un d’autre.



« Il a été enterré dans une terre qui n’est pas la sienne, donc son esprit ne peut pas se reposer. Parce que la terre dans laquelle il a été enterré n’est pas la sienne. »



La vidéo montre que le cercueil a déjà été rongé par des insectes. Cependant, le corps de l’homme est toujours intact et ne montre aucun signe de décomposition.



La fille du défunt a ensuite été invitée et le cercueil a été ouvert pour qu’elle puisse identifier son père.



