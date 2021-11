Etude d’Afrobaromètre: 37% des Sénégalais trouvent que « battre sa femme » est justifié

Une étude d’Afrobaromètre réalisée dans 34 pays fait état que 37% des Sénégalais trouvent « parfois ou toujours » justifié de battre sa femme. Chiffre d’autant plus inquiétant que le chiffre du Sénégal se trouve au-dessus de la moyenne africaine qui est de 28%.



L’enquête révèle, par ailleurs, que les catégories sans éducation formelle (41%) sont plus touchées que celles ayant bénéficié d’une enquête primaire secondaire ou post secondaire (23%-25%), renseigne leSoleil.sn.

