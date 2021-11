Etudes supérieures-Création D’une Seconde École D’ingénieurs : Le Cesti Transformé En Faculté L’Institut des sciences de la terre (Ist) vient d’être érigé en école d’ingénieurs. L’Assemblée de l’université en avait fait la demande, et le Gouvernement a accédé à sa demande. Un décret vient d’être signé en ce sens. Cela va permettre à l’Ucad de disposer d’une autre école d’ingénierie centrée sur les ressources minières." Le Centre des Études des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) n’échappera pas non plus à cette vague de réformes, souligne le Recteur Amadou Aly Mbaye.

Classé 37ème université du continent, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar cherche à améliorer ce rang. Et cela passe par de nouvelles réformes selon le Recteur, Amadou Aly Mbaye. "Pour consolider notre leadership dans le domaine des sciences et de la technologie, nous allons ouvrir notre deuxième école d’ingénieurs à côté de l’École supérieure polytechnique (Esp), renseigne-t-il.



"Le Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), l’École supérieure d’économie appliquée (Esea) et l’École des bibliothécaires archivistes et documentalistes (Ebad) sont aussi devenus des écoles avec rang de faculté. Cela permettra leur montée en puissance et mieux consolider notre rôle de hub régional dans des domaines aussi importants pour le développement de nos pays."



Pour Amadou Aly Mbaye, cette mutation ne va pas avoir de conséquences sur le modèle d’excellence du CESTI : "Le Cesti a toujours été un hub sous-régional. Les meilleurs journalistes de la sous-région ont été formés ici. Il s’agit de donner au Cesti les moyens et la flexibilité nécessaires pour capitaliser sur ses atouts. Cela permettra au Cesti de monter en puissance et de consolider sa place de hub régional dans le domaine des sciences de l’information et de la communication"

