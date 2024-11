Étudiants, Concessionnaires du Nettoiement, Enseignants… Tous en colère : Pourquoi ça chauffe…

Une pluie de revendications s'accumulent sur la table du président, Bassirou Diomaye Faye. On. ne reviendra pas sur la colère des syndicats de la santé qui réclament la signature d'accords avec le gouvernement. Au niveau de l'enseignement supérieur, les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont brûlé des véhicules pour réclamer leurs bourses..Ils ont usé de la manière forte pour se faire entendre. Les étudiants ne se sont pas contentés de brûler des véhicules...Ils ont décrété une grève illimitée pour entrer en possession de leurs bourses qui tardent à être payées.



À Ziguinchor, la colère des étudiants est à son paroxysme



À côté des étudiants, les concessionnaires du nettoiement sont noirs de colère contre le gouvernement à qui ils réclament de l'argent. Selon eux, l'Etat du Sénégal leur doit une facture de 18 milliards couvrant la période de janvier à octobre 2024.



Les concessionnaires du nettoiement décident d'arrêter la collecte sur l'étendue du territoire



Ces concessionnaires révèlent courir derrière d'autres dettes pour lesquelles le gouvernement avait pris l'engagement de les apurer mais en vain. Ils renseignent que pendant la campagne électorale, pour éviter un disfonctionnement préjudiciable à l'autorité et à la population, ils avaient pris des dispositions spéciales pour assurer la collecte. En tout cas pour ces concessionnaires du nettoiement rien de ce qui leur avait été promis par l'autorité n'a été respecté.



Ces concessionnaires déplorent le non respect des engagements pris par l'autorité



Ils déclarent que leurs comptes ont niveau des fournisseurs de carburant ont été bloqués. Les autres fournisseurs ont décidé de ne plus suivre ainsi que les banques tandis que les salariés continuent de réclamer des arriérés. Les concessionnaires du nettoiement qui s'excusent des désagréments causés aux populations ont décidé d'arrêter la collecte des déchets sur l'étendue du territoire. Un autre secteur où les gens ne sont pas contents et celui de l'éducation nationale



La remise en cause de l'accord sur la situation des enseignants décisionnaires relance la tension



Sous le régime de Macky Sall, un accord a été trouvé entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement sur la situation des décisionnaires. Pour rappel, contrairement aux enseignants fonctionnaires qui dépendent du fond national de retraite et perçoivent une bonne pension, les décisionnaires qui sont payés par l'Ipres se retrouvent avec une somme dérisoire à la retraite.



C'est pour corriger cela que la revendication a été posée sous le régime de Macky Sall. Mais à cause des incidences financières d'un tel accord sur les finances publiques, les nouvelles autorités n'ont pas encore signé le décret d'application.



