Eudoxie Yao : son message d'hommage à Arafat DJ un an après sa mort Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Août 2020 à 15:15

Ce Mercerdi 12 août 2020, cela fait exactement un an que DJ Arafat le roi du coupé décalé est passé de vie à trépas suite à un accident de moto. En cette circonstance du premier anniversaire du fondateur de Yôrôgagng, les fans, amis et proches du regretté mémoire ont décidé de lui rendre un vibrant hommage.



La starlette ivoirienne Eudoxie Yao, s’est également souvenue du célèbre chanteur DJ Arafat alias Daishi. En marge de la célébration du premier anniversaire du décès de Houon Ange Didier connu sous le nom de Dj Arafat, Eudoxie Yao a fait les choses à sa manière.

Sur ses pages officielles des réseaux-sociaux, l’on pouvait lire le message qu’elle a formulé pour DJ Arafat, brusquement arraché à la vie à l’âge de 33 ans, après un accident de moto qu’il a eu dans la commune de Cocody à Abidjan :



“Un an, déjà, mon cœur est à nouveau meurtri. Repose en paix mon frère, que la terre te soit légère. À jamais, dans nos cœurs“, a-t-elle laissé sur ses pages officielles.

La célèbre ivoirienne Eudoxie Yao a également utilisé des émoticônes de cœurs brisés, de pleurs et de prières pour décrire à quel point elle est encore affectée aujourd’hui par cette disparition brutale de DJ Arafat







