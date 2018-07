Eumeu Sène-Bombardier: Le combat royal ! ( En Direct HD dans le Youtube et le Facebook de Leral )

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Juillet 2018 à 12:07 | | 1 commentaire(s)|

Doté du drapeau du chef de l’Etat, le combat de lutte avec frappe devant opposer, ce samedi, au stade Léopold Sédar Senghor, Bombardier et Eumeu Sène, promet des étincelles. D’autant que l’un veut garder sa couronne et l’autre à une folle envie d’être sacré pour la première fois.



Fini les parole, place aux actes. Après plusieurs mois marqués par ders duels verbaux, les deux champions de la lutte sénégalaise vont enfin se retrouver dans l’enceinte du stade Léopold Sédar Senghor, ce 28 juillet 2018, pour un combat dont l’issue pourrait impacter sur leurs carrières respectives.



A 39 ans, Eumeu Sène abat sans doute l’une de ses dernières cartes dans sa quête de couronne de roi des arènes. Le chef de file de l’écurie Tay Shinger, qui est à 6 ans de l’âge de la retraite fixée par le Comité national de gestion (Cng) de lutte, devra s’évertuer à remporter son duel, sans doute le plus important de sa carrière. Ce choc est donc une belle occasion pour le pikinois d’être sacré Roi des arènes. Mieux, en cas de succès, Eumeu Sène, qui sort d’une victoire devant Balla Gaye 2, en avril 2015, lustrera son palmarès somme toute assez modeste (9 victoires, 7 défaites et 2 nuls).



Détenteur de titre de Roi des arènes depuis trois saisons, Bombardier est attendu pour prouver qu’il n’est pas arrivé au sommet par un simple hasard. Le combat de ce samedi sera donc une grosse occasion pour le mbourois de consolider son règne sur l’arène sénégalaise. Après ses récentes victoires devant Balla Gaye 2 et Modou Lô, deux des meilleurs champions de la lutte avec frappe.



La Couronne en jeu



Avec un palmarès assez riche (18 victoire et 7 défaites), nettement meilleur que celui de son adversaire, le B52 de Mbour n’est pas prêt à laisser filer cette couronne. Serigne Dia de son vrai nom, est très jaloux de son titre. Et il ne s’en cache pas : Bombardier veut aller à la retraire avec la couronne. Et quel que soit l’adversaire et l’adversité.



En tout cas, une chose est sûre, ce samedi, il aura un sacré client en face de lui. Même s’il est favori logique et que les pronostics sont nettement en sa faveur. Le spectacle sera forcément au rendez-vous pour ce combat de clôture de la saison de lutte 2017-2018. Le drapeau du président de la République Macky Sall en vaut la peine.













Source: Record

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook