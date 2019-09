Eumeu Sène vs Balla Gaye 2- Landiang : « Si on nous propose un très gros cachet, nous allons prendre le fils de Double Less »

Landiang, l’un des hommes de confiance de l’ancien Roi des arènes dans un entretien, accordé à Sunu Lamb, est pour une 3e confrontation avec le Lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2. «Eumeu avait déclaré publiquement qu’il ne va plus affronter Balla. C’est son droit le plus absolu. Puisqu’il l’a battu deux fois. Ce qui prouve qu’il est plus fort que lui.



Celui qui te bat deux fois est plus fort que toi comme j’accepte que Modou Lo soit meilleur que nous. Maintenant, pour une troisième confrontation entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène, je vous révèle tout de suite que si on nous propose un très gros cachet, nous allons prendre le fils de Double Less», a dit le bras droit de l’ex Roi des Arènes, Landiang.



A retenir que la dernière sortie d’Eumeu s’est soldée par une cinglante défaite. L’homme fort de Tay Shinger a perdu par KO. Ainsi, il a perdu sa couronne.



