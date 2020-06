Eumeu Sène vs Bombardier ficelé, Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux si... Des affiches de Gaston Mbengue, Eumeu Sène vs Bombardier est actée, en attendant Balla Gaye 2 vs Boy Niang 2. Mais le promoteur ne compte céder à aucun caprice de lutteur.

Le camp de Eumeu Sène, dans Sunu Lamb a affirmé avoir trouvé un accord avec le promoteur Gaston Mbengue pour le combat de la revanche, contre Bombardier. Par contre, Boy Niang 1 qui criait sur tous les toits qu'il voulait affronter Balla Gaye 2 pourrait ne pas être de la partie. Pour cause, le cachet.

Gaston Mbengue est catégorique là-dessus. "Je ne suis pas prêt de payer le cachet que Boy Niang 2. S'il persiste sur sa position, je vais ficeler le combat de Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux", a-t-il dit. Ce qui a le mérite d'être clair.

Somme toute, ce sont des combats revanches et qui avaient un goût d'inachevé. Bombardier avait perdu sa couronne de Roi devant Eumeu Sène, tandis que Balla Gaye 2 avait gagné Gris Bordeaux par pénalités, malgré une rencontre assez plaisante.

Le Fassois aura ainsi l'occasion de redorer son blason et celui de son écurie, Fass, qui broie du noir, depuis très longtemps.



