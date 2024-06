Euro 24 : tel tournoi, tel vainqueur ?

VAINQUEUR DU TOURNOI:



l'Angleterre - cote de victoire avant le tournoi – 4.3 / après la phase de groupe – 4.5 ( 1xBet,



Si l'on excepte les hôtes du tournoi, l'Angleterre peut être considérée comme l'équipe qui subit le plus de pression. Gareth Southgate est probablement habitué aux critiques constantes sur son modèle de jeu. Le résultat étant au centre de toutes les préoccupations, les bookmakers placeront les Anglais parmi les principaux favoris, en dépit d'un match terne et sans relief.

France - cote de victoire avant le tournoi – 4.55 / après la phase de groupe – 6.5 ( 1xBet )



Les Français ont aussi bien joué que les Anglais, mais c'est l'équipe de Didier Deschamps que les experts regardent d'une manière différente qu'avant l'Euro. Mbappé et compagnie n'ont pas encore sorti leurs armes, ce qui nous permet d'envisager la phase finale avec sérénité.



Allemagne - cote de victoire avant le tournoi – 6.85 / après la phase de groupe – 6.0 ( 1xBet )



Les Allemands sont-ils vraiment de retour ? Cette question préoccupe de nombreux supporters de l'équipe nationale. Lors de la phase de groupe, les hôtes, il faut bien le dire, n'ont pas rencontré une résistance digne de ce nom. La phase à élimination directe sera une véritable épreuve de force pour l'équipe de Julian Nagelsmann.



N'oublions pas l'équipe nationale espagnole. Avant le début du tournoi, peu de gens pensaient que la jeune équipe ferait une telle performance, même dans un groupe difficile avec les Croates et les Italiens. La cote de 8.4 confirme ces propos. À l'heure actuelle, les bookmakers placent l'Espagne au deuxième rang des favoris, derrière l'Angleterre, à une cote de 5.5 ( 1xBet ).



