Eurobond : La Côte d’Ivoire lève 1,75 milliard de dollars sur les marchés internationaux

Cette opération, renseigne le document, saluée pour son succès, a été bouclée depuis Paris par le Ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, dans un contexte de marché international encore tendu et volatile.



«L’émission, libellée en dollars, a été adossée à une couverture de change Euro-Dollar, limitant ainsi l’exposition du pays aux fluctuations de la monnaie américaine. Le taux obtenu est de 6,45 %, soit 15 points de base de moins que celui de la précédente émission réalisée en janvier 2024 (6,60 %), ce qui traduit la confiance croissante des marchés dans le profil de crédit ivoirien », lit-on dans le document.



Ce succès est confirmé par une forte demande des investisseurs : le carnet d’ordres a culminé à 5,2 milliards de dollars, soit plus de trois fois le montant recherché. Pas moins de 180 investisseurs institutionnels ont participé à cette opération, dont l’exécution s’est déroulée en une seule journée. Une donne, qui a permis au pays de se prémunir contre la volatilité des marchés.



«En parallèle, la Côte d’Ivoire a lancé une opération de gestion proactive de sa dette. Celle-ci concerne le rachat partiel de deux eurobonds : L’Eurobond 2028 (300 millions de dollars) et l’Eurobond 2032 (400 millions de dollars). Objectif : réduire progressivement le risque lié au service de la dette et maintenir un niveau d’endettement modéré », explique la même source.



Cet emprunt confirme non seulement l’accès de la Côte d’Ivoire aux marchés financiers internationaux dans des conditions compétitives, mais aussi la solidité de sa stratégie de gestion de la dette, dans un environnement global de plus en plus exigeant.



