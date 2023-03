Eurobonds : Les pays africains de l'Afrique de l'Ouest à la recherche de liquidités désespérément Les pays de l'Afrique de l'Ouest, confrontés à des déficits publics importants, ont besoin de lever des fonds pour financer leurs activités. Cependant, la situation sur les marchés de dette de la région est devenue très difficile, avec une demande insuffisante et des taux d'intérêt élevés.



Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mars 2023 à 16:57 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo ont tous récemment connu des difficultés pour lever des fonds, tandis que le Sénégal, qui avait réussi à émettre des obligations avec succès il y a 18 mois, rencontre aujourd'hui des problèmes similaires.



Il y a plusieurs raisons à cela, notamment la politique monétaire plus restrictive des banques centrales de la région, qui rend la liquidité moins abondante et plus chère pour les banques commerciales, principaux acheteurs des titres d'Etat. Il y a également un excès d'offre de titres d'Etat, en raison de la fermeture des marchés internationaux (Eurobonds) et de la hausse des déficits publics.



En outre, les acheteurs sont devenus plus prudents face à la dégradation du risque souverain dans la région. Cette situation est préoccupante pour les pays africains de l'Afrique de l'Ouest, qui ont besoin de financer leurs déficits et leurs investissements.



Si les marchés locaux continuent de se gripper et que les Eurobonds ne sont pas disponibles, les Etats de la région pourraient se retrouver dans une situation difficile pour financer leurs activités. Les taux d'intérêt élevés auxquels ils doivent emprunter peuvent également rendre leur dette insoutenable à long terme.



Il est donc urgent pour les pays de la région de trouver des solutions pour améliorer leur situation financière et restaurer la confiance des investisseurs. Cela pourrait impliquer une réduction des déficits publics, des réformes économiques pour améliorer la croissance et la compétitivité, et une collaboration plus étroite entre les pays de la région pour renforcer leur intégration économique.



Il est vrai que le Sénégal est considéré comme un pays stable en Afrique de l'Ouest, avec une économie en croissance et un secteur énergétique en développement, notamment avec la découverte de réserves de pétrole et de gaz. Le ministre des finances Moustapha Ba est également connu pour sa crédibilité et sa compétence. Cependant, la situation actuelle des marchés de dette de la sous-région reste préoccupante et représente un défi pour les pays qui doivent trouver des sources de financement pour leurs déficits budgétaires. Bien que le Sénégal puisse être considéré comme plus stable et attractif que d'autres pays de la région, cela ne garantit pas nécessairement que la levée de fonds sur les marchés de la dette sera facile ou peu coûteuse. Il est donc important pour les pays de la région de continuer à travailler sur la diversification de leur économie et de leurs sources de financement pour assurer leur développement économique à long terme.



( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook