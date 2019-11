Eusebio : "Koulibaly est mou comme capitaine"

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 11:48

Désigné nouveau capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly n'emballe pas Ibrahima Bâ alias Eusebio. "Koulibaly n'est pas encore un véritable patron de l'équipe. Il est mou comme capitaine. On ne l'entend pas, contrairement à Kouyaté", a-t-il martelé dans un entretien avec Les Échos.



Eusebio n'a pas, non plus, aimé la manière dont le capitanat a été retiré à Cheikhou Kouyaté. "Il faut du respect à Kouyaté qui s'est beaucoup battu pour le Sénégal. La façon dont ont lui a enlevé le brassard n'est pas élégante et je n'ai pas aimé", s'offusque-t-il.

