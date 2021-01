Evacuation de SOD vers l'étranger: La levée de fonds prend fin demain, le départ prévu dans les plus brefs délais Le comité en charge de la collecte de fonds pour l’évacuation sanitaire de SOD, informe que la levée de fonds prendra fin ce mercredi 13 janvier 2021. Il appelle ainsi toutes les plateformes citoyennes de solidarité à s’y préparer, pour une uniformisation de l’état financier. Le comité de renseigner en sus que le départ du jeune étudiant en médecine malade, sera acté dans les plus brefs délais, vu l’urgence de la situation.





Rédigé par leral.net le Mardi 12 Janvier 2021 à 15:09 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos