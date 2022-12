Evacuation des eaux à Tally Mame Diarra: Une bonne note décernée aux actes du DG de l’Onas, Mamadou Mamour Diallo Les abords de la station de Gouye Sapott, en face du commissariat de Diamaguene Sicap Mbao se réveillent, peu à peu, ce mercredi à 10 heures passées de quelques minutes. Des femmes vendent le petit déjeuner, les hommes écoulent le café Touba. Au loin, après les eaux refoulées à cause des travaux, Madame Ly née Marième War, ouvre les portes de son échoppe. Elle a le visage luisant d’espoir. A la vérité, elle comme ses voisins en avaient marre d’une « mare » qui couvrait la devanture de leur habitation. Ce point d’eau est sur le point d’être rayé du décor, depuis le passage, du Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Mamadou Mamour Diallo.

« Nous voulons rencontrer le Directeur de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo. Depuis qu’il est passé, nous avons des actions concrètes. Le niveau de l’eau a baissé. Avec ces premiers actes, nous devons croire que notre calvaire va prendre fin », a laissé entendre madame Marième War, Madame Ly.



A la hauteur de la maison du chef de quartier où flotte le drapeau national, les piétons peuvent passer sur les rebords, les camions foncent dans la lame d’eau rasant la chaussée. Depuis le passage du Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo, les opérations de pompage ont libéré une bonne partie de cette artère, très fréquentée. « Le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo a tenu ses promesses. Le niveau de l’eau a baissé. Avant son passage, aucune voiture ne pouvait traverser. Les populations étaient obligées de faire des détours pour regagner leur maison ou vaquer à leurs préoccupations.



Mamadou Mamour Diallo a bien commencé. Nous comptons l’accompagner. De nos jours, peu de gens respectent leur parole », a relevé Mame Demba Dieng, représentant le délégué de quartier. Ici, au fil des années, la dégradation de la route s’est accentuée. On commençait à perdre espoir à juste raison. Chaque hivernage avait son lot de désespoir pourtant l’Etat a consenti de lourds investissements. Un travail de fond est entrepris pour transformer le décor. Les angoisses se dissipent. Les prémices d’une transformation du cadre de vie font croire aux riverains qu’ils ne sont pas loin du bout du tunnel. « Il a posé un acte concret. Aujourd’hui, s’il nous aide à avoir de grandes canalisations, il nous rendra un grand service. C’est un homme de parole », a attesté Mame Demba Dieng.

Un point noir



Assis sur une nappe affleurante, le quartier de Tally Mame Diarra est sur la liste des points chauds visités par le Directeur Général de l’ONAS, le 20 décembre dernier. A cette étape, il a pris son temps pour écouter et échanger avec les populations. Dans son discours, la volonté de soulager les populations était manifeste. Elle s’est traduite par des opérations de pompage baissant du coup le niveau de l’eau. « Les eaux stagnantes sont une équation que nous avons soumise à plusieurs autorités. Nous avons un début de solution avec Mamadou Mamour Diallo. Beaucoup de riverains sont prêts à travailler avec lui pour prendre en charge les problèmes d’assainissement », s’est exprimé Cheikh Sall, un riverain de Tally Mame Diarra.



Tous fondent un grand espoir sur le nouveau Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo. Ce dernier, lors de sa visite, s’était engagé, à pomper l’eau, en attendant des réponses durables avec la fin des travaux en cours. « L’investissement additionnel pour cette route est une priorité. Tally Mame Diarra est une priorité pour le Chef de l’Etat, Son Excellence, Macky Sall. Mes équipes vont pomper les eaux afin de soulager les populations », avait-il promis, le 20 décembre 2022, devant le Maire de la commune Diamaguène Sicap Mbao.



