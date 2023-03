"Evacuation sanitaire et souveraineté nationale : Quand la comédie devient un drame" ( Babacar Gaye, Pds ) "Babacar corrige Sonko sur l'évacuation sanitaire: un débat sur la souveraineté nationale enflammé" Le sujet de la discussion était l'évacuation sanitaire de personnalités politiques sénégalaises à l'étranger.



Babacar a accusé les politiciens sénégalais de préférer les médecins et les structures sanitaires des "impérialistes français" à celles de leur propre pays. Il a souligné que cette préférence affaiblit la souveraineté nationale et la dignité de la nation.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2023 à 04:11 | | 8 commentaire(s)|

Ousmane Sonko a réagi en affirmant que cette préférence n'était pas le fruit d'un choix libre, mais plutôt une conséquence de la négligence et de l'incompétence des structures sanitaires locales. Il a également souligné que le choix de se faire soigner à l'étranger, était une affaire personnelle.



Babacar Gaye a rétorqué que cette façon de penser était dangereuse, car elle justifiait l'abandon de la souveraineté nationale et la perte de confiance envers les professionnels de santé locaux. Il a insisté sur l'importance de soutenir et de développer les structures sanitaires nationales, pour garantir la dignité et l'autonomie de la nation.



Le débat a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, certains saluant la position de Babacar en faveur de la souveraineté nationale, tandis que d'autres critiquaient sa vision de la médecine, comme un champ de bataille politique.



Cette discussion révèle les tensions qui existent en Afrique entre la souveraineté nationale et les forces économiques et politiques internationales. Les choix individuels des politiciens quant à leur santé, peuvent avoir des conséquences politiques et économiques profondes pour leur pays. C'est une question complexe qui mérite une réflexion plus approfondie.



"Evacuation sanitaire et souveraineté nationale : quand la comédie devient un drame"



Il est regrettable de constater que nos politiciens, habitués à la théâtralisation, préfèrent toujours aujourd'hui les médecins et structures des "impérialistes français", à nos propres agrégés et structures sanitaires. Cette préférence affaiblit notre souveraineté nationale et témoigne d'un manque de confiance envers nos professionnels de santé locaux.



Il est temps que nous mettions fin à cette supercherie et que nous valorisions nos ressources nationales en matière de santé. Les évacuations sanitaires doivent être l'exception et non la règle, afin que nous puissions garantir notre indépendance et notre dignité en tant que nation.



Il est temps de mettre en place des politiques publiques qui favorisent le développement des structures sanitaires nationales et qui permettent à nos professionnels de santé locaux, d'exceller dans leur domaine. En agissant ainsi, nous pourrons mettre fin à la dépendance envers les puissances étrangères et garantir une souveraineté nationale solide et pérenne.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook