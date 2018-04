Evadé de la prison de Mbour, le détenu de confiance tombe au quai de pêche, avec du chanvre

L’habitude est une seconde nature. Cet adage traduit fidèlement, la piètre prouesse signé par un notoire trafiquant de drogue. Né en 1986 à Mbour, le pêcheur Mamadou Lamine Sène est de ces désespérés qui ne s’amendent point.



L’année dernière, Sène est arrêté pour trafic de chanvre indien. Jugé devant le tribunal de Grande instance de Thiès, il est condamné à 2 ans de prison et admis à la Mac de Thiès. Ayant émis le désir d’un rapprochement avec sa famille, il a été transféré à la prison de Mbour. Mamadou Lamine Sène y séjourne six mois durant lesquels, il a fait amende honorable par son comportement exemplaire.



Ainsi les matons lui confient des tâches en dehors de la Maison d’arrêt. Il finit par devenir un détenu de confiance, mis à la disposition de l’abattoir de Mbour. Ainsi, quotidiennement, il retournait en prison, après une journée de corvée. Seulement Sène s’est mis à peaufiner un plan pour faire faux-bond à ses camarades détenus. Et, un jour, après sa corvée, il prend un chemin autre que celui menant à la prison. Les gardes pénitentiaires qui ont constaté cette disparition, saisissent les limiers du commissariat urbain de Mbour.



Le 20 avril dernier, lors de la mission de sécurisation, les hommes du commissaire Lèye tombent sur le fugitif au quai de pêche de Mbour, s’affairant à un trafic de chanvre indien. Repéré dans l’obscurité, il est cerné par les policiers qui ont ainsi mis fin à sa cavale de plusieurs mois. 13 cornets de chanvre ont été retrouvés par devers lui. Entendu, il a révélé s’être évadé pour rejoindre son épouse qui avait des problèmes qu’il ne pouvait régler, en étant en prison. Placé en garde-à-vue, il a été déféré au Parquet de Mbour, pour évasion et trafic de chanvre indien.











L’Observateur