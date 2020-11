Evaluation de la sécurité des marchés : Macky Sall demande un rapport national dans un délai de 15 jours

Le chef de l’Etat semble plus que jamais préoccupé par la situation des marchés sénégalais. En effet, lors de sa rencontre hebdomadaire avec les membres du gouvernement tenue hier au palais présidentiel, Macky Sall a « demandé au ministre de l’intérieur, à travers la direction de la protection civile et les gouverneurs de région, de finaliser, dans les quinze jours, en relation avec les maires, un rapport national sur la situation des marchés sur le plan sécuritaire (sécurité incendie, sécurité des installations électriques et) ».



Selon le communiqué issu de ladite rencontre, le président de la République a invité le ministre du commerce, en relation avec ses homologues en charge des finances, de l’économie et de la transformation du secteur informel, de lui faire parvenir des propositions innovantes, visant la construction rapide de nouveaux marchés « aérés », « sécurisés » respectant toutes les normes en terme de construction, dans les chefs-lieux de région.



Le Chef de l’Etat demande, enfin, au ministre en charge du commerce et à celui en charge de l’économie de veiller, avec la Société de gestion des infrastructures publiques (Sogip)dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Roseet le secteur privé national, à l’entrée effective en exploitation du marché d’intérêt national et de la gare des gros porteurs de Diamniadio.



Pour terminer, le président de la République a, à en croire le communiqué, exprimé, au nom de la Nation, sa compassion et manifesté davantage le soutien de l’Etat aux sinistrés des incendies des marchés Ocas de Touba et du marché de Mbacké.

