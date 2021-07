Évaluation des risques environnemental, social et de gouvernance : La Société d’assurance de l’Arc obtient la cote de risque la plus faible au niveau mondial

La Société d’assurance de l’Arc (Arc Ltd) obtient la cote de risque la plus faible parmi ses pairs dans l’industrie de l'assurance mondiale. En effet, via un communiqué, elle souligne que l'évaluation Esg menée par Sustainalytics est une évaluation complète de l’état de préparation d'une entreprise face aux risques et opportunités futurs liés aux facteurs Esg, tels que le changement climatique, les risques réglementaires et les problèmes de réputation.



D’après le communiqué, le classement des risques Esg de Sustainalytics fournit également aux investisseurs une validation par un tiers de la performance en termes de viabilité des compagnies, assortie d’informations sur les raisons pour lesquelles certaines questions Esg sont considérées comme importantes pour une compagnie et sur son niveau de performance en matière de gestion de ses risques.



La directrice exécutive de l'Arc Ltd, Lesley Ndlovu, a déclaré que le meilleur score Esg de la Société dans le secteur de l'assurance reflète le rôle de leadership qu'elle joue pour aider à atténuer et à gérer les effets du changement climatique sur le continent africain.



« Nous sommes fiers d'avoir obtenu le classement Esg le plus élevé dans le domaine de l'assurance, devant d'autres sociétés d'assurance mondiales de premier plan. », confie Lesley Ndlovu.



A l’en croire, cette validation par une tierce partie de leur activité est un atout majeur pour eux au moment où ils cherchent à s’associer à des réassureurs et des investisseurs qui s’intéressent à la dimension Esg pour faire la différence sur le continent africain.





Grâce à cette note Esg favorable, « l’Arc Ltd se positionne comme un partenaire encore plus attrayant pour les compagnies partageant les mêmes idées et cherchant à arriver aux personnes les plus vulnérables en Afrique ». Le document rapporte dans la foulée que grâce à ces partenariats solides, « nous renforçons notre potentiel à fournir un appui financier rapide pour atténuer l'impact des catastrophes naturelles ».



Créée en 2014 en tant que filiale commerciale du Groupe ARC, la Société d’assurance de l’ARC (ARC Ltd) fournit des opérations de secours au titre d'une assurance contre les catastrophes naturelles aux pays africains.



Avec ses partenaires qui fournissent une assistance en matière de paiement des primes, l'assureur a déjà versé plus de 65 millions USD à sept pays au titre de l’assistance motivée par la sécheresse et en réponse aux problèmes économiques auxquels les citoyens les plus vulnérables de ces pays sont confrontés.





Le score de l'Arc Ltd en matière de Esg a été calculé à la suite d'un audit indépendant des pratiques et politiques de la Société d’assurance de l’Asg. Réalisée par Sustainalytics, un éminent cabinet de recherche, de notation et de données ESG, l'évaluation se penche sur les risques des compagnies sur une échelle de 0 à 100, 0 indiquant le risque le plus faible.



Avec un score de 10,3, la notation du risque de l'Arc Ltd est la plus basse parmi ses pairs à l’échelle mondiale. Selon le texte, aucun événement ou politique n'a été identifié comme pouvant avoir un impact négatif sur les parties prenantes, l'environnement ou les opérations de la compagnie.



En termes de gestion des risques Esg, l’Arc Ltd a obtenu un score élevé de 66,3 indiquant la robustesse de ses programmes, pratiques et politiques Esg.



L'Arc a obtenu des notes de risque faible ou négligeable en termes de capital humain, d'éthique des affaires, de gouvernance d'entreprise et d'intégration des principes Esg. Cette validation indépendante est particulièrement opportune, à l’heure où le Groupe œuvre en vue d’accroître sa visibilité à l'approche de la COP26.



Bassirou MBAYE









