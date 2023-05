Evasion de détenus : L’Asred incrimine les conditions de travail des magistrats

«D’après des investigations menées auprès des détenus, l’effectif global est 702 détenus ou plus, détenus provisoires 524 dont 55 prévenus et 409 inculpés, condamnés 134, contrainte par corps 1. Il ressort que les détenus provisoires représentent 85% de l’effectif global avec une très grande concentration des inculpés.



Trois exemples patents Adama Kandé 4 ans, Mor Seck 4 ans, Pape Djibril Ngom 4 ans ils sont tous en détention à la Mac de Mbour», a exposé le président de l’Asred.



A son avis cela s’explique par «la forte criminalité à Mbour mais aussi par le manque de magistrats instructeurs et de substituts du procureur pour la célérité dans le traitement des dossiers d’instruction».