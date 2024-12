Evénements du mois de Mars 2021 : Cumul de l’indemnisation de l’Etat et de la réparation civile ! Par Boubacar Seye L’initiative de fixer déjà une indemnisation avant le procès, et l’abrogation de la loi d’amnistie, est une décision inédite. Elle montre que l’Etat en a fait une priorité qui prouve que les autorités actuelles se soucient de la situation des victimes du régime du Président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2024

L’Etat du Sénégal vient de donner sa part : une évaluation de 5 milliards à partir des possibilités sur la loi des finances.



Cette mesure n’exclut pas, elle ne préjudice pas aussi une demande d’indemnisation à formuler contre les auteurs identifiés de ces faits pour une réparation civile lors d’un procès à venir.



Cependant, il faut éviter de tomber sur le piège de l’identification.



Pour cela, il faudra une commission pour cibler et évaluer les victimes politiques et économiques, tenant compte des dommages corporels et matériels afin d’éviter une situation qui sera difficile à gérer après.



Nous avons besoin d’une justice qui répare, qui réconcilie et qui apaise !!!



Boubacar Seye

Président du collectif des victimes



