Eventuel 3ème mandat du président Macky Sall : Me Elhdji Diouf se prononce aujourd’hui Me El Hadji, non moins président du parti BTP, va se prononcer ce vendredi sur la question d’un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. Le tonitruant avocat exprimera sa position à l’occasion d’un point de presse qu’il animera ce vendredi. Le ministre conseiller, Mbaye Ndiaye, a déclaré, mercredi soir, sur la TFM, que le président Macky Sall en est à son premier mandat présidentiel selon la constitution.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2020 à 08:55



