Eventuel départ du Ps : Me Moussa Bocar Thiam fera face à la presse, samedi prochain Annoncé avec insistance sur le départ du Parti socialiste, Me Moussa Bocar Thiam, porte-parole adjoint du parti, a annoncé qu’il fera face à la presse samedi prochain à 16 h pour se prononcer.

« Je souhaite qu’on me laisse la primeur. Je vais tenir un point de presse, ce samedi, à la Maison de la presse à 16 h, pour clarifier tout ça », a-t-il confié à Seneweb. Le maire de Ourossogui s’est signalé dernièrement par ses passes d’arme répétées avec Abdoulaye Wilane, le porte-parole des Verts, suite à l’annonce des retrouvailles du parti socialiste, faite par ce dernier. Mais selon la presse, Me Moussa Bocar Thiam serait également frustrés par le maintien des deux ministres socialistes, Aminata Mbengue Ndiaye Serigne Mbaye Thiam dans le gouvernement.

La presse prête à l’avocat l’intention de rejoindre l’Alliance pour la République (Apr).



