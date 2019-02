Eventuel soutien à un candidat à la présidentielle: « Taxawu Senegaal » attend la consigne de Khalifa Sall

Les membres de la coalition « Taxawu Senegaal ak Khalifa Sall » ne se sont pas encore décidés quant à un éventuel soutien à un candidat à la présidentielle. Ils attendent la consigne de l’ancien maire de Dakar.



« Jamais, nous n’avons connu une période aussi marquée par des reculs démocratiques et une aussi forte remise en cause des fondements de l’Etat de droit. Nos compatriotes s’interrogent beaucoup sur la viabilité de modèle sénégalais et sa capacité à offrir les conditions de la stabilité politique et du développement économique et social.



Et l’élection a la vertu intrinsèque de retourner le pouvoir au peuple et de soumettre les gouvernants à la sanction de la carte d’électeur de chaque citoyen. L’élection présidentielle du 24 février apparait ainsi comme une chance pour nos concitoyens de s’exprimer, de sanctionner, le cas échéant, de poser des jalons d’une nouvelle gouvernance », ont-ils indiqué, lors d’un point de presse.



A la lumière de ces considérations, la coalition précitée a pris les décisions suivantes : « le choix du candidat à soutenir se fera pour les partis et organisation au niveau de la coalition « Taxawu Senegaal ak Khaklifa Sall ». La coalition prendra sa décision en relation avec son leader, Khalifa Ababacar Sall qui pour les raisons de l’injustice qu’il subit depuis presque deux ans, ne peut être rencontré que les lundis ».



Toutefois, Moussa Tine et Cie ont tenu à préciser : « la coalition fera son choix sur base d’un accord de partenariat, impliquant essentiellement un programme de réforme de la gouvernance portant sur l’indépendance de la justice, une séparation équilibrée des pouvoirs, la réaffirmation des collectivités territoriales, la correction des injustices, ainsi que les conditions d’une gouvernance transparente et inclusive ».



