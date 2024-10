Eventuel soutien d’Abdoulaye Sylla au Pastef : La Coalition And Bessal Sénégal (ABS) dément formellement l'information Suite aux récentes publications relayées par certains médias, notamment XalimaNews, concernant de prétendues associations entre le président Abdoulaye Sylla, leader de notre coalition AND BESSAL SÉNÉGAL, et le parti PASTEF, apportent un démenti formel et clarifient de manière définitive, que ces allégations sont totalement infondées.

« Le président Abdoulaye Sylla n’a jamais, à aucun moment, engagé de discussions ni de collaborations avec le PASTEF. Il est également important de souligner qu’il ne s’est jamais assis avec les responsables de ce parti. Bien que, dans un esprit patriotique, il ait autrefois soutenu la majorité présidentielle par devoir, il n’existe, depuis lors, aucune forme de communication entre les deux parties. Aujourd’hui, le président Abdoulaye Sylla est résolument concentré sur sa propre campagne pour les élections législatives du 17 novembre 2024, en tant que président de la coalition AND BESSAL SÉNÉGAL.



Sa vision pour le Sénégal reste celle d’un avenir ambitieux, ancré dans la justice sociale, la souveraineté nationale et le développement durable. Le président Sylla mène cette campagne avec rigueur et transparence, plaçant les préoccupations du peuple sénégalais au centre de son action. Il aspire à un Sénégal équitable, où le progrès est partagé par tous.



Nous invitons donc nos alliés, militants, sympathisants, ainsi que l’ensemble des électeurs, à ne pas se laisser induire en erreur par ces rumeurs infondées. Leur soutien est essentiel pour permettre au président Sylla, de défendre ses idéaux et de concrétiser ses engagements lors des prochaines législatives.



Cellule Communication

AND BESSAL SÉNÉGAL

