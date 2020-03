Eventuelle hausse indue des prix: Macky Sall menace

Le gouvernement, soucieux des effets de la crise sur l’économie nationale, mettra en œuvre des mesures de lutte contre toute hausse indue des prix.



Pour en atténuer l’impact, l’Etat a créé un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19, FORCE-COVID-19, qui sera doté de 1000 milliards de FCFA.



Ce Fonds sera alimenté par l’Etat et toutes les bonnes volontés. « Je lance un appel à tous, au secteur privé et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux afin qu’ils apportent leur soutien au FORCE-COVID-19 », a invité le président de la République, Macky Sall.



Sur ce, il précise que les ressources du Fonds serviront entre autres, à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora.



